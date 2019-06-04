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04.06.2019  08:25   

На Московском пр-те в Харькове произошло тройное ДТП

Вчера вечером патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 54/56 в Харькове.


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По информации полиции, водитель автомобиля «Renault», нарушив правила дорожного движения (пункт 13.1 ПДД), допустил столкновение с автомобилем «Daewoo», который от удара совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21723».

«На водителя «Renault» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд», - сообщили правоохранители.

 

Источник:   Главное
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, пострадавший
 
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