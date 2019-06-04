04.06.2019 08:25

На Московском пр-те в Харькове произошло тройное ДТП

Вчера вечером патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московский, 54/56 в Харькове.



// facebook

По информации полиции, водитель автомобиля «Renault», нарушив правила дорожного движения (пункт 13.1 ПДД), допустил столкновение с автомобилем «Daewoo», который от удара совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21723».

«На водителя «Renault» патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд», - сообщили правоохранители.