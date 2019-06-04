На Московском проспекте такси врезалось в столб: пострадал водитель

На месте работала следственно-оперативная группа полиции
В Харькове в результате аварии пострадал водитель такси. Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции.
По информации копов, инцидент произошел сегодня около 04:30 на Московском проспекте 257/2. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и врезался в столб.
В результате мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа полиции.
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