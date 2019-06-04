Утро начинается не с кофе – а с аварии на маршрутке-нелегале (ФОТО, ВИДЕО)

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Городском совете Юрий Сидоренко на своей странице прокомментировал ДТП
«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается.
Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было.
Состояние пострадавших уточняется.
Случилось все примерно в 8:30-8:40 утра.» - говорится в сообщении
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
влажн.:
давл.:
ветер: