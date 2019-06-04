Главная Новости Криминал и происшествия Утро начинается не с кофе – а с аварии на маршрутке-нелегале (ФОТО, ВИДЕО)
04.06.2019  09:23   

Утро начинается не с кофе – а с аварии на маршрутке-нелегале (ФОТО, ВИДЕО)

Директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Городском совете Юрий Сидоренко на своей странице прокомментировал ДТП


// facebook

«На Тракторостроителей, напротив заправки ХАДО авария с нелегальной маршруткой и грузовиком. Предварительно - около десяти пострадавших пассажиров. Опять же предварительно - виноват водитель грузовика, но то полиция пусть разбирается.

Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было.

Состояние пострадавших уточняется.

Случилось все примерно в 8:30-8:40 утра.» - говорится в сообщении

 

 

 

 

Источник:   Юрий Сидоренко / социальные сети
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, хтз, тракторостроителей, маршрутка
 
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