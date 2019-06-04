04.06.2019 10:14

ДТП с маршруткой – пострадали 15 человек (комментарии полиции и пресс-службы Горсовета)

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.



://hk.npu.gov.ua

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Как прокоментировали ситуацияю в пресс-службе Горсовета: в неотложку привезли 10 человек. Большинство с незначительными травмами, получат помощь и покинут больницу. Пока идут обследования и оказание всей неотложной врачебной помощи

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.