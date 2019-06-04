Главная Новости Криминал и происшествия ДТП с маршруткой – пострадали 15 человек (комментарии полиции и пресс-службы Горсовета)
04.06.2019  10:14   

ДТП с маршруткой – пострадали 15 человек (комментарии полиции и пресс-службы Горсовета)

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.


://hk.npu.gov.ua

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».

Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. 

Как прокоментировали ситуацияю в пресс-службе Горсовета: в неотложку привезли 10 человек. Большинство с незначительными травмами, получат помощь и покинут больницу. Пока идут обследования и оказание всей неотложной врачебной помощи

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  жертва, дтп, харьков, полиция, комментарий, маршрутка
 
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