ДТП с маршруткой – пострадали 15 человек (комментарии полиции и пресс-службы Горсовета)

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.
Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута».
Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.
Как прокоментировали ситуацияю в пресс-службе Горсовета: в неотложку привезли 10 человек. Большинство с незначительными травмами, получат помощь и покинут больницу. Пока идут обследования и оказание всей неотложной врачебной помощи
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянская отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
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