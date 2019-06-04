Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине будут судить банду мошенников за махинации с квартирой
04.06.2019  10:44   

На Харьковщине будут судить банду мошенников за махинации с квартирой

Прокуратура передала в суд дело злоумышленников, которые пытались продать квартиру, пока ее владелец находился за границей


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По данным ведомства, местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении четверых харьковчан в возрасте от 44 до 73 лет, которых подозревают в сделках с недвижимостью.

По информации и. о. руководителя местной прокуратуры Андрея Сапсая, во время досудебного расследования установлено, что в марте 2019 года злоумышленники пытались продать жилье, владелец которого уехал за границу.

"Они узнали, что в одной из квартир, расположенных в Московском районе Харькова, длительное время никто не живет и решили ее продать. Злоумышленники разместили объявление с привлекательной ценой и даже устраивали просмотры для возможных покупателей. Через некоторое время нашлась молодая семья, которая согласилась приобрести двухкомнатную квартиру за 600 тыс. грн", - рассказал Сапсай.

В дальнейшем подозреваемые пригласили покупателей к нотариусу и предоставили поддельные документы на имущество и паспорт гражданина Украины на имя владельца недвижимости с вклеенной фотографией одного из злоумышленников.

Подозрение объявлено по факту покушения на мошенничество по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  афера, квартира, харьков, продажа, суд
 
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