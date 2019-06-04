Главная Новости Криминал и происшествия Появилось видео, снятое очевидцами, в момент удара при ДТП с маршруткой (ВИДЕО)
04.06.2019  11:46   

Появилось видео, снятое очевидцами, в момент удара при ДТП с маршруткой (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой видно момент столкновения маршрутного автобуса и грузового авто в Харькове


://hk.npu.gov.ua

Камера зафиксировала момент столкновения автомобилей.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

 

Также очевидцы засняли последствия аварии - разбитые авто. На месте работают экстренные службы, правоохранители. Движение транспорта значительно затруднен.

 

 

 

 

Источник:   AVTO ЮРИСТ youtube канал
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, протокол, маршрутка
 
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