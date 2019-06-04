Появилось видео, снятое очевидцами, в момент удара при ДТП с маршруткой (ВИДЕО)

Очевидцы опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которой видно момент столкновения маршрутного автобуса и грузового авто в Харькове
Камера зафиксировала момент столкновения автомобилей.
ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+
Также очевидцы засняли последствия аварии - разбитые авто. На месте работают экстренные службы, правоохранители. Движение транспорта значительно затруднен.
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