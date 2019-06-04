04.06.2019 12:50

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с маршруткой

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести.



// Нацполиция

Напомним, около 8:30 на проспекте Тракторостроителей столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и 13 пассажиров маршрутки.

Начальник отдела следственного управления ГУНП в Харьковской области Алексей Маник сообщил, что, предварительно, водитель маршрутки выехал на полосу встречного движения и в дальнейшем допустил столкновение с автомобилем «Рено». В результате удара «Рено» развернуло на дороге и опрокинуло на бок. Кроме того, «Рено» столкнулся с иномаркой, в которой никто не пострадал.

Пострадавшие в ДТП поступили в больницу в удовлетвотительном состоянии, пациентов с тяжелыми травмами среди них нет, сообщил журналистам и.о. заместителя главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи по хирургической службе Андрей Соцкий, сообщает корреспондент ХарківTimes.

По его словам, начиная с 9:20 в больнице было доставлено 10 пострадавших в ДТП.

«Из них три человека госпитализируются для дальнейшего наблюдения в клинику, семь остальных пострадавших уйдут амбулаторно наблюдаться в поликлинику. Травмы в основном — ушибы, ссадины, не тяжелые», — сказал Соцкий.

Он уточнил, что трое госпитализированных также находятся в удовлетворительном состоянии. «Тяжелых нет. В ближайшие день-два мы обследуем их досконально, и я думаю, отпустим для дальнейшего лечения по месту жительства», — сказал Соцкий.





