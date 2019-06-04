04.06.2019 13:21

Пока хозяин выехал за границу, мошенники выставили на продажу его квартиру на Салтовке

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении четверых харьковчан, которых подозревают в махинациях с недвижимостью.



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В марте 2019 года четверо харьковчан в возрасте от 44 до 73 лет пытались продать жилье, хозяин которого уехал за границу.



Они узнали, что в одной из квартир, расположенных в Московском районе. Харькова, длительное время никто не проживает, и решили ее продать. Злоумышленники разместили объявление с привлекательной ценой и даже устраивали просмотры для возможных покупателей. Через некоторое время нашлась молодая семья, которая согласилась приобрести двухкомнатную квартиру за 600 тысяч гривен.



Подозреваемые пригласили покупателей к нотариусу и предоставили поддельные документы на имущество и паспорт гражданина Украины на имя владельца недвижимости с вклеенной фотографией одного из злоумышленников.



Однако сделка не состоялась, продавцам было объявлено подозрение по факту покушения на мошенничество по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.