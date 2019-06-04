Главная Новости Криминал и происшествия Пока хозяин выехал за границу, мошенники выставили на продажу его квартиру на Салтовке
04.06.2019  13:21   

Пока хозяин выехал за границу, мошенники выставили на продажу его квартиру на Салтовке

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении четверых харьковчан, которых подозревают в махинациях с недвижимостью.


// Facebook

В марте 2019 года четверо харьковчан в возрасте от 44 до 73 лет пытались продать жилье, хозяин которого уехал за границу.
 
Они узнали, что в одной из квартир, расположенных в Московском районе. Харькова, длительное время никто не проживает, и решили ее продать. Злоумышленники разместили объявление с привлекательной ценой и даже устраивали просмотры для возможных покупателей. Через некоторое время нашлась молодая семья, которая согласилась приобрести двухкомнатную квартиру за 600 тысяч гривен.
 
Подозреваемые пригласили покупателей к нотариусу и предоставили поддельные документы на имущество и паспорт гражданина Украины на имя владельца недвижимости с вклеенной фотографией одного из злоумышленников.
 
Однако сделка не состоялась, продавцам было объявлено подозрение по факту покушения на мошенничество по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, приговорили к тюремному заключению 01.06 Криминал и происшествия Рецидивист-грабитель вытащил сбережения из-под подушки пожилой женщины, пока она спала 31.05 Криминал и происшествия За провоз наркотиков через границу мужчина расплатится 10 годами свободы
 
 

Видео

По проспекту Науки "ползают" 30 метровые змейки
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 