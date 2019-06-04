04.06.2019 13:26

На Чугуевской трассе перевернулся автомобиль (ФОТО)

В происшествии пострадала водитель, ее госпитализировали в больницу.



// Патрульная полиция

Авария произошла 4 августа 11:40 на окружной дороге, 518 км (в направлении города Чугуев).



По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учла дорожную обстановку, не справилась с управлением, выехала на обочину, где автомобиль перевернулся.



В результате ДТП водитель получила травмы, медики госпитализировали ее в больницу.



Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.