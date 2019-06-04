На Чугуевской трассе перевернулся автомобиль (ФОТО)

В происшествии пострадала водитель, ее госпитализировали в больницу.
Авария произошла 4 августа 11:40 на окружной дороге, 518 км (в направлении города Чугуев).
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учла дорожную обстановку, не справилась с управлением, выехала на обочину, где автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель получила травмы, медики госпитализировали ее в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
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