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04.06.2019  13:26   

На Чугуевской трассе перевернулся автомобиль (ФОТО)

В происшествии пострадала водитель, ее госпитализировали в больницу.


// Патрульная полиция

Авария произошла 4 августа 11:40  на окружной дороге, 518 км (в направлении города Чугуев).

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda не учла дорожную обстановку, не справилась с управлением, выехала на обочину, где автомобиль перевернулся.

В результате ДТП водитель получила травмы, медики госпитализировали ее в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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