На Шевченко столкнулись газель и Toyota (ВИДЕО)

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Гороскоп по знакам Зодиака на 4 июня Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 4 июня Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.