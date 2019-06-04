На Шевченко столкнулись газель и Toyota (ВИДЕО)

Столкновение произошло 4 июня около 12:00 на ул. Шевченко, 47.
Участниками происшествия стали автомобили Toyota и ГАЗ.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Утро ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. В Харькове без осадков, днем в южной половине области местами небольшой дождь, гроза.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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