Главная Новости Криминал и происшествия На Шевченко столкнулись газель и Toyota (ВИДЕО)
04.06.2019  14:35   

На Шевченко столкнулись газель и Toyota (ВИДЕО)

Столкновение произошло 4 июня около 12:00 на ул. Шевченко, 47.


// Facebook

Участниками происшествия стали автомобили Toyota и ГАЗ.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

От оформления полицейскими ДТП водители отказались и составили европротокол.

Тэги:  дтп, харьков
 
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