На Салтовке расстреляли мужчину: пострадавший находится в реанимации

Силовики оперативно задержали подозреваемого, сейчас он пребывает в изоляторе временного содержания
В Московском районе Харькова на улице Гвардейцев-Широнинцев расстреляли мужчину 1989 года рождения. Об этом сообщили собственные источники NewsRoom в правоохранительных органах.
Как стало известно сегодня, еще 2 июня в реанимацию больницы скорой и неотложной помощи доставили пострадавшего харьковчанина. Медики диагностировали у него многочисленные ранения головы, грудной клетки и левого бедра. После оказания необходимой помощи пациента госпитализировали в реанимацию.
Полицейские установили, что в воскресенье около 20:30 на улице Гвардейцев-Широнинцев, 43В произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из оппонентов выхватил пистолет и сделал несколько выстрелов в свою жертву. Силовикам удалось установить личность подозреваемого и задержать его. Сейчас житель Харькова 1990 года рождения находится в изоляторе временного содержания. Следователи открыли уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины ("покушение на убийство").
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