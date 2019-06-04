04.06.2019 16:31

Расстрел на Салтовке: в полиции рассказали подробности

Покушение на убийство произошло из-за неприязненных отношений пострадавшего и стрелка.



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2 июня от дома по улице Гвардейцев Широнинцев в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи был госпитализирован 30-летний мужчина с пулевыми ранениями головы, грудной клетки и бедра.



За совершение преступления сотрудники Московского отдела полиции 3 июня задержали 29-летнего мужчину. Установлено, что стрельба произошла из-за неприязненных отношений в результате внезапного конфликта. Оружие, из которого были сделаны выстрелы, не найдено, его местонахождение устанавливается.



По данному факту следственным Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч.1, ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

Согласно санкции статьи ему грозит до 15 лет лишения свободы.