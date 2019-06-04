Убийство харьковской школьницы: защита добивалась освобождения подозреваемого из СИЗО

В Харькове в апелляционной инстанции прокуратура добилась продления меры пресечения для подозреваемого в убийстве 14-летней девушки
Апелляционный суд 3 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для 17-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы. Об этом «Комментариям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Напомним, преступление произошло вечером 2 марта в Холодногорском районе: девушке посреди улицы нанесли десять ножевых ранений. Следствие уверено, что именно подозреваемый назначил встречу школьнице и расправился с ней из-за ревности.
Заседание с перерывами продолжалось целый день. Защита подозреваемого ходатайствовал о закрытом рассмотрении, об освобождении из-под стражи, а после отказа заявила об отводе судьям.
В конце концов после очередного перерыва адвокат не явился в зал суда. Вызвали государственного защитника, после чего коллегия судей объявила решение - продлить срок содержания в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.
Отметим, что 29 мая следственный судья Ленинского райсуда Виктор Викторов (известный своим решением об освобождении из-под стражи экс-мэра Славянска Нели Штепы и фигурант дела о взятке) отказал в продлении меры пресечения, поэтому 3 июня подозреваемый мог выйти на свободу.
На заседании в апелляции несовершеннолетний вел себя вызывающе, иногда даже ухмылялся. Своей вины он не признает.
Известно, что подозреваемый учился в техникуме, на учете не состоял, воспитывается в обычной, как говорится, нормальной, обычной семье.
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