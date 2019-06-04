04.06.2019 17:57

Убийство харьковской школьницы: защита добивалась освобождения подозреваемого из СИЗО

В Харькове в апелляционной инстанции прокуратура добилась продления меры пресечения для подозреваемого в убийстве 14-летней девушки



://kharkov.comments.ua

Апелляционный суд 3 июня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для 17-летнего подозреваемого в убийстве 14-летней школьницы. Об этом «Комментариям» рассказали в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, преступление произошло вечером 2 марта в Холодногорском районе: девушке посреди улицы нанесли десять ножевых ранений. Следствие уверено, что именно подозреваемый назначил встречу школьнице и расправился с ней из-за ревности.

Заседание с перерывами продолжалось целый день. Защита подозреваемого ходатайствовал о закрытом рассмотрении, об освобождении из-под стражи, а после отказа заявила об отводе судьям.

В конце концов после очередного перерыва адвокат не явился в зал суда. Вызвали государственного защитника, после чего коллегия судей объявила решение - продлить срок содержания в СИЗО на 60 суток без права внесения залога.

Отметим, что 29 мая следственный судья Ленинского райсуда Виктор Викторов (известный своим решением об освобождении из-под стражи экс-мэра Славянска Нели Штепы и фигурант дела о взятке) отказал в продлении меры пресечения, поэтому 3 июня подозреваемый мог выйти на свободу.

На заседании в апелляции несовершеннолетний вел себя вызывающе, иногда даже ухмылялся. Своей вины он не признает.

Известно, что подозреваемый учился в техникуме, на учете не состоял, воспитывается в обычной, как говорится, нормальной, обычной семье.