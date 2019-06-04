04.06.2019 17:01

Как прошло ВНО в Харькове

Полицейские не зафиксировали ни одного правонарушения во время проведения ВНО на Харьковщине.



Класно.info

Сегодня, 4 июня, участие в тестировании по истории приняли более 12 000 выпускников.

Внешнее независимое оценивание проходило в 54 учебных заведениях Харькова и области. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 108 полицейских.



Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.