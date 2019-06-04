Как прошло ВНО в Харькове

Полицейские не зафиксировали ни одного правонарушения во время проведения ВНО на Харьковщине.
Сегодня, 4 июня, участие в тестировании по истории приняли более 12 000 выпускников.
Внешнее независимое оценивание проходило в 54 учебных заведениях Харькова и области. Охрану публичной безопасности и порядка обеспечили 108 полицейских.
Перед началом проведения ВНО полицейские тщательно обследовали территорию заведений на наличие взрывоопасных и других подозрительных предметов. В случае необходимости была предусмотрена возможность привлечения специалистов взрывотехнического управления и представителей ГСЧС.
Будьте осторожны: сегодня звезды склоняют к всевозможным «разборкам», придиркам и как результат – обидам и конфликтам с близкими людьми.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.
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