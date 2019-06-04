04.06.2019 18:43

Дело транснациональной банды квартирных аферистов довели до суда (ФОТО)

Под видом оказания услуг по аренде жилья участники организованной преступной группы под угрозой насилия отбирали у потенциальных клиентов деньги за аренду. Сумма похищенных средств составляет более 325 тысяч гривен.



// Нацполиция

В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области разоблачили и задержали участников группы. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.



Сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковщины установили, что к организации группы причастен 32-летний уроженец Армении. Изучив схемы предоставления услуг по аренде жилья, в июне 2018 года он разработал преступную схему открытого похищения чужого имущества. Человек координировал действия соучастников, оплачивал арендную плату офисных помещений, определял размер оплаты исполнителям за совершенные уголовные преступления.



В состав группы вошли три человека – гражданин Грузии и две гражданки Украины. По поручению организатора группы женщины размещали заведомо ложные объявления на интернет-ресурсе. Они предлагали аренду квартир в Харькове с привлекательными условиями и низкими ценами. Представляясь менеджерами агентства недвижимости, злоумышленницы отвечали на звонки потенциальных клиентов и приглашали в офис.



Во время встречи с пострадавшими участницы группы предоставляли полузаполненные договора о предоставлении информационных услуг, объясняя их формальностью перед заполнением основного договора аренды жилья. Для реалистичности аферы злоумышленницы договаривались по телефону о встрече якобы с арендодателем. Эту роль играли другие участники группы.



После этого злоумышленницы просили потенциальных клиентов предоставить для фотографирования денежные средства в сумме оплаты аренды жилья за два месяца якобы для проверки платежеспособности клиента или как необходимую отчетность перед руководством. Злоумышленницы обещали вернуть средства сразу после фотографирования, но затем просто похищали их.



Организатор группы также отвечал за безопасность женщин-исполнительниц во время конфликтов с пострадавшими. В таких ситуациях в помещение заходил он и второй постоянный участник группы. В отдельных случаях лидер группы привлекал еще нескольких человек.



Мужчины угрожали применить насилие, а в случае неподчинения - наносили потерпят телесные повреждения.



Установлено, что на протяжении семи месяцев преступной деятельности группы их жертвами стали 45 пострадавших. Общая сумма похищенного составляет более 325 тысяч гривен.



В декабре 2018 года сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области совместно с бойцами Корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД) задержали четырех участников группы. Кроме того, задержаны еще два человека - граждане Азербайджана, - которых организатор приобщал к насильственным «мерам воздействия» на потерпевших.



Сейчас четырем основным участникам группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 186 (Грабеж, совершенный в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.



Обвинительный акт уже направлены в суд. Четырем основным участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 13 лет с конфискацией имущества. Согласно ч.2 ст. 186 УК Украины двум гражданам Азербайджана грозит заключение сроком до шести лет.