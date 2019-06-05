Возле остановки «28 микрорайон» фура сбила пешеходаа

Водитель автомобиля «Volvo» с прицепом «Schmitz SPR 25» совершил наезд на пешехода-мужчину.
Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.
ДТП случилось 4 июня в 18.15 на пр. Героев Сталинграда,153.
Медики госпитализировали пострадавшего пешехода в больницу.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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