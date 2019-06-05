Главная Новости Криминал и происшествия Возле остановки «28 микрорайон» фура сбила пешеходаа
05.06.2019  08:40   

Возле остановки «28 микрорайон» фура сбила пешеходаа

Водитель автомобиля «Volvo» с прицепом «Schmitz SPR 25» совершил наезд на пешехода-мужчину.


://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили в патрульной полиции Харькова.

ДТП случилось 4 июня в 18.15 на пр. Героев Сталинграда,153.

Медики госпитализировали пострадавшего пешехода в больницу.

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  остановка, прицеп, харьков, пешеход, дтп, травма, госпитализация, полиция, протокол
 
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