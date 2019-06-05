Полицейские задержали кальянщика-нелегала (ФОТО)

За целый «букет» нарушений дельцу грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.
Сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные полицейские получили в ночь с 4 на 5 июня.
Прибыв по указанному адресу, свидетели указали полисменам на гражданина: по предварительной информации, мужчина оказывал услуги по торговле табачными изделиями, а именно кальянами.
Во время проверки, патрульные выяснили, что гражданин не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.
В результате на мужчину полицейские составили административный протокол по ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», изъяли кальяны и 55 пачек табака без акцизных марок.
Соответствии со ст. 164 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 17000 до 34000 гривен. В дальнейшем материалы о происшествии переданы на рассмотрение суда.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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