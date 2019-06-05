05.06.2019 10:05

Полицейские задержали кальянщика-нелегала (ФОТО)

За целый «букет» нарушений дельцу грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.



://hk.npu.gov.ua

Сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные полицейские получили в ночь с 4 на 5 июня.

Прибыв по указанному адресу, свидетели указали полисменам на гражданина: по предварительной информации, мужчина оказывал услуги по торговле табачными изделиями, а именно кальянами.

Во время проверки, патрульные выяснили, что гражданин не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.

В результате на мужчину полицейские составили административный протокол по ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», изъяли кальяны и 55 пачек табака без акцизных марок.

Соответствии со ст. 164 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 17000 до 34000 гривен. В дальнейшем материалы о происшествии переданы на рассмотрение суда.