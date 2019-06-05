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05.06.2019  10:05   

Полицейские задержали кальянщика-нелегала (ФОТО)

За целый «букет» нарушений дельцу грозит штраф от 17 000 до 34 000 грн.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные полицейские получили в ночь с 4 на 5 июня.

Прибыв по указанному адресу, свидетели указали полисменам на гражданина:  по предварительной информации, мужчина оказывал услуги по торговле табачными изделиями, а именно кальянами.

Во время проверки, патрульные выяснили, что гражданин не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.  

В результате на мужчину полицейские составили административный протокол по ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности», изъяли  кальяны и 55 пачек табака без акцизных марок. 

Соответствии со ст. 164 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 17000 до 34000 гривен. В дальнейшем материалы о происшествии переданы на рассмотрение суда.

 

 

 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кальян, курение, харьков, полиция, лицензия, штраф, суд
 
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