05.06.2019 10:25

Прокуратура утвердила подозрение двум братам- «закладчикам», которые изготавливали и продавали амфетамин (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение двум харьковчанам (28 и 38 лет) по факту незаконного изготовления и сбыта психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).



://khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, речь идет о двух братьях, которые наладили производство и сбыт наркотиков через так называемые «закладки» на территории Харькова.

Установлено, что злоумышленники незаконно изготовляли психотропное вещество - амфетамин. Реализовывали наркотики в основном из «закладки». Деньги получали на банковский электронный кошелек. За 6 граммов наркотика в среднем брали по 500 гривен.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.