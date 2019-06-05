Главная Новости Криминал и происшествия Прокуратура утвердила подозрение двум братам- «закладчикам», которые изготавливали и продавали амфетамин (ФОТО)
05.06.2019  10:25   

Прокуратура утвердила подозрение двум братам- «закладчикам», которые изготавливали и продавали амфетамин (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение двум харьковчанам (28 и 38 лет) по факту незаконного изготовления и сбыта психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).


://khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, речь идет о двух братьях, которые наладили производство и сбыт наркотиков через так называемые «закладки» на территории  Харькова.

 Установлено, что злоумышленники незаконно изготовляли психотропное вещество - амфетамин. Реализовывали наркотики в основном из «закладки». Деньги получали на банковский электронный кошелек. За 6 граммов наркотика в среднем брали по 500 гривен.

 Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.

 Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 По требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.

 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  закладка, прокуратура, харьков, амфетамин, наркотик, изготовление, сбыт, братья
 
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