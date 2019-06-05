Прокуратура утвердила подозрение двум братам- «закладчикам», которые изготавливали и продавали амфетамин (ФОТО)

Харьковская местная прокуратура №3 утвердила подозрение двум харьковчанам (28 и 38 лет) по факту незаконного изготовления и сбыта психотропных веществ, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, речь идет о двух братьях, которые наладили производство и сбыт наркотиков через так называемые «закладки» на территории Харькова.
Установлено, что злоумышленники незаконно изготовляли психотропное вещество - амфетамин. Реализовывали наркотики в основном из «закладки». Деньги получали на банковский электронный кошелек. За 6 граммов наркотика в среднем брали по 500 гривен.
Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела.
Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
По требованию прокуратуры подозреваемые находятся под стражей.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: