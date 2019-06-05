На Салтовке опять с иномарки сняли колеса (ФОТО)

Вандалы продолжают курочить авто на стихийных парковках.
С автомобиля Volkswagen сняли все четыре колеса. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, инцидент произошел сегодня, 5 июня, на ул. Бучмы (Уборевича), 46-В.
В коментраиях к сообщению мнения разошлись. Некоторые считают произошедшее наказанием водителю за парковку на газоне.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: