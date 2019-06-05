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05.06.2019  11:25   

На Салтовке опять с иномарки сняли колеса (ФОТО)

Вандалы продолжают курочить авто на стихийных парковках.


// facebook

С автомобиля Volkswagen сняли все четыре колеса. Об этом сообщили очевидцы. По их словам, инцидент произошел сегодня, 5 июня, на ул. Бучмы (Уборевича), 46-В.

В коментраиях к сообщению мнения разошлись. Некоторые считают произошедшее наказанием водителю за парковку на газоне.

 

 

 

 

Источник:   ХС / facebook
 Тэги:  колеса, салтовка, харьков, стоянка
 
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