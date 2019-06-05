В неотложке умер мужчина, который обжегся кислотой

Полиция проверяет информацию о смертельном отравлении харьковчанина.
Днем 4 июня в приемное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии самостоятельно обратился 44-летний мужчина.
Врачи диагностировали у пострадавшего ожог агрессивной веществом правой верхней конечности, туловища, нижних конечностей, ожоговый шок.
Харьковчанин был немедленно госпитализирован в отделение реанимации.
По словам мужчины, он получил ожог агрессивной веществом по собственной неосторожности, разбив в гараже стакан с кислотой.
Вечером того же дня пострадавший скончался в больнице.
О произошедшем медики сообщили в полицию.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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