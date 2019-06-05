05.06.2019 12:43

В неотложке умер мужчина, который обжегся кислотой

Полиция проверяет информацию о смертельном отравлении харьковчанина.



//wiki.kubg.edu.ua

Днем 4 июня в приемное отделение Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии самостоятельно обратился 44-летний мужчина.



Врачи диагностировали у пострадавшего ожог агрессивной веществом правой верхней конечности, туловища, нижних конечностей, ожоговый шок.

Харьковчанин был немедленно госпитализирован в отделение реанимации.



По словам мужчины, он получил ожог агрессивной веществом по собственной неосторожности, разбив в гараже стакан с кислотой.



Вечером того же дня пострадавший скончался в больнице.

О произошедшем медики сообщили в полицию.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.