Главная Новости Криминал и происшествия Уличную кальянную на Нетеченской набережной прикрыли полицейские ФОТО)
05.06.2019  13:15   

Уличную кальянную на Нетеченской набережной прикрыли полицейские ФОТО)

Хозяину кальянов грозит штраф от 17 тысяч гривен.


// Патрульная полиция

Сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные полицейские получили в ночь с 4 на 5 июня.

Прибывнмим полисменам свидетели указали на мучжину, который оказывал услуги по торговле табачными изделиями, а именно кальянами.

Во время проверки патрульные выяснили, что гражданин не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.

В результате на нарушителя составили административный протокол по ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности" и изъяли три кальяна и 55 пачек табака без акцизных марок.

В соответствии со ст. 164 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен. В дальнейшем материалы о происшествии переданы на рассмотрение суда.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  кальян, полиция, харьков
 
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