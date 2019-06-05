05.06.2019 13:15

Уличную кальянную на Нетеченской набережной прикрыли полицейские ФОТО)

Хозяину кальянов грозит штраф от 17 тысяч гривен.



// Патрульная полиция

Сообщение о курении кальянов на Нетеченской набережной патрульные полицейские получили в ночь с 4 на 5 июня.

Прибывнмим полисменам свидетели указали на мучжину, который оказывал услуги по торговле табачными изделиями, а именно кальянами.

Во время проверки патрульные выяснили, что гражданин не зарегистрирован как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензии на розничную реализацию табачных изделий и разрешительных документов исполнительного комитета городского совета.



В результате на нарушителя составили административный протокол по ст. 164 КУоАП «Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности" и изъяли три кальяна и 55 пачек табака без акцизных марок.

В соответствии со ст. 164 КУоАП предусмотрено наложение штрафа от 17 до 34 тысяч гривен. В дальнейшем материалы о происшествии переданы на рассмотрение суда.