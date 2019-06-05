Самоубийца на Плехановской порезал вены и прыгнул с большой высоты

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
4 июня в 17:13 у дома № 121 по улице Плехановской было обнаружено тело 38-летнего харьковчанина.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.
При поверхностном осмотре судмедэксперт обнаружил у погибшего повреждения, характерные при падении с высоты, а на предплечьях порезы, характерные для попытки суицида.
Следователем Слободского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Тело погибшего направлено в морг. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: