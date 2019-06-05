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05.06.2019  13:35   

Самоубийца на Плехановской порезал вены и прыгнул с большой высоты

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.


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4 июня в 17:13 у дома № 121 по улице Плехановской было обнаружено тело 38-летнего харьковчанина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.

При поверхностном осмотре судмедэксперт обнаружил у погибшего повреждения, характерные при падении с высоты, а на предплечьях порезы, характерные для попытки суицида.

Следователем Слободского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего направлено в морг. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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