05.06.2019 13:35

Самоубийца на Плехановской порезал вены и прыгнул с большой высоты

Полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины.



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4 июня в 17:13 у дома № 121 по улице Плехановской было обнаружено тело 38-летнего харьковчанина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция.



При поверхностном осмотре судмедэксперт обнаружил у погибшего повреждения, характерные при падении с высоты, а на предплечьях порезы, характерные для попытки суицида.



Следователем Слободского отдела полиции информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего направлено в морг. Все обстоятельства происшествия выясняются.