05.06.2019 14:29

На Южном вокзале ограбили пассажира (ФОТО)

На железнодорожной платформе 35-летний злоумышленник избил мужчину и отобрал у него документы и деньги.



// Нацполиция

4 июня в полицию обратился 58-летний харьковчанин. Он рассказал полицейским о том, что на Южном вокзале к нему подошел неизвестный мужчина, нанес несколько ударов, выхватил паспорт и деньги в сумме около 100 гривен и скрылся.



Полицейские Холодногорского отделения полиции на станции «Харьков-Пассажирский» установили личность правонарушителя и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина. У него работники полиции изъяли вещественные доказательства.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.



Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.