Главная Новости Криминал и происшествия На Южном вокзале ограбили пассажира (ФОТО)
05.06.2019  14:29   

На Южном вокзале ограбили пассажира (ФОТО)

На железнодорожной платформе 35-летний злоумышленник избил мужчину и отобрал у него документы и деньги.


// Нацполиция

4 июня в полицию обратился 58-летний харьковчанин. Он рассказал полицейским о том, что на Южном вокзале к нему подошел неизвестный мужчина, нанес несколько ударов, выхватил паспорт и деньги в сумме около 100 гривен и скрылся.

Полицейские Холодногорского отделения полиции на станции «Харьков-Пассажирский» установили личность правонарушителя и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина. У него работники полиции изъяли вещественные доказательства.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.06 Криминал и происшествия Жительницу Новой Баварии избили и ограбили по дороге в церковь 29.05 Криминал и происшествия В Слободском районе ограбили лотерейный клуб 25.05 Криминал и происшествия Прокурор и следователь оказались прохожими, задержавшими грабителя (ФОТО)
 
 

Видео

На Шевченко столкнулись газель и Toyota. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 