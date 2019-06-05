На Южном вокзале ограбили пассажира (ФОТО)

На железнодорожной платформе 35-летний злоумышленник избил мужчину и отобрал у него документы и деньги.
4 июня в полицию обратился 58-летний харьковчанин. Он рассказал полицейским о том, что на Южном вокзале к нему подошел неизвестный мужчина, нанес несколько ударов, выхватил паспорт и деньги в сумме около 100 гривен и скрылся.
Полицейские Холодногорского отделения полиции на станции «Харьков-Пассажирский» установили личность правонарушителя и задержали его. Злоумышленником оказался 35-летний мужчина. У него работники полиции изъяли вещественные доказательства.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 6 лет лишения свободы.
Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Решается вопрос о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажн.:
давл.:
ветер: