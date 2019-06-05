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05.06.2019  13:56   

ДТП с маршруткой: в горсовете рассказали о состоянии здоровья пострадавших

Трое пострадавших остаются в неотложке.


// Нацполиция

Напомним, 4 июня около 8:30 на проспекте Тракторостроителей столкнулись грузовой микроавтобус «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира грузовика, водитель и 9 пассажиров маршрутки.

Как сообщил вчера заместитель главврача Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи Андрей Соцкий, у пострадавших в основном ушибы, ссадины. Троих госпитализировали для дальнейшего наблюдения в клинику, семеро отпущены на амбулаторное лечение.

По состоянию на 13.00 5 июня госпитализированные пострадавшие по-прежнему проходят лечение в больнице. Состояние их по-прежнему удовлетворительное. К выписке пока не готовят, сообщил пресс-службе горсовета Андрей Стоцкий.

Тэги:  дтп, харьков
 
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