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05.06.2019  15:31   

На угнанном автомобиле украинец раскатывал по заграницам (ФОТО)

В пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили авто, которое находилось в международном розыске.


Госпогранслужба

На указанном транспортном средстве из России в Украину возвращался наш соотечественник, 1979 года рождения.

Во время проверки документов на автомобиль Mazda стражи порядка установили, что он находится в международном розыске с 2014 года.

Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола, а легковушка передали сотрудникам Национальной полиции.

 

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, интерпол, харьков
 
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