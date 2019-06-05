05.06.2019 15:31

На угнанном автомобиле украинец раскатывал по заграницам (ФОТО)

В пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили авто, которое находилось в международном розыске.



Госпогранслужба

На указанном транспортном средстве из России в Украину возвращался наш соотечественник, 1979 года рождения.

Во время проверки документов на автомобиль Mazda стражи порядка установили, что он находится в международном розыске с 2014 года.

Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола, а легковушка передали сотрудникам Национальной полиции.