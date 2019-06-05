На угнанном автомобиле украинец раскатывал по заграницам (ФОТО)

В пункте пропуска "Гоптовка" пограничники Харьковского отряда обнаружили авто, которое находилось в международном розыске.
На указанном транспортном средстве из России в Украину возвращался наш соотечественник, 1979 года рождения.
Во время проверки документов на автомобиль Mazda стражи порядка установили, что он находится в международном розыске с 2014 года.
Об обнаружении автомобиля пограничники сообщили Укрбюро Интерпола, а легковушка передали сотрудникам Национальной полиции.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Ночью по городу и местами по области умеренный дождь, днем без существенных осадков. Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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давл.:
ветер: