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05.06.2019  16:12   

В харьковских колониях - УДО

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» состоялось условно-досрочное освобождение осужденных.


// facebook

Семь граждан получили возможность вернуться к своим семьям, в родные дома.

Благодаря своему отношению к правопорядку, трудолюбия и проведенной воспитательной работе работниками учреждения, осужденные доказали свое исправление и оказанное доверие.

С каждым полноценным членом общества провели последние воспитательные беседы начальники отделения и руководство учреждения, каждому пожелали сил и больше не попадать в места лишения свободы.

Также осужденные были обеспечены «Памятниками для лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» о предоставлении им отдельных видов социальных и других услуг.

С начала 2019 по статье 81 Уголовного Кодекса Украины из учреждения были освобождены 37 осужденных.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, каждый осужденный приложил максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в родной дом и близких.

Источник:   Северо-восточное межрегиональное управление исполнения уголовных накзаний
 Тэги:  колония, удо, харьков, заключенные, досрочное
 
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