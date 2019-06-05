В харьковских колониях - УДО

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» состоялось условно-досрочное освобождение осужденных.
Семь граждан получили возможность вернуться к своим семьям, в родные дома.
Благодаря своему отношению к правопорядку, трудолюбия и проведенной воспитательной работе работниками учреждения, осужденные доказали свое исправление и оказанное доверие.
С каждым полноценным членом общества провели последние воспитательные беседы начальники отделения и руководство учреждения, каждому пожелали сил и больше не попадать в места лишения свободы.
Также осужденные были обеспечены «Памятниками для лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» о предоставлении им отдельных видов социальных и других услуг.
С начала 2019 по статье 81 Уголовного Кодекса Украины из учреждения были освобождены 37 осужденных.
Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, каждый осужденный приложил максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в родной дом и близких.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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