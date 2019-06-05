05.06.2019 16:12

В харьковских колониях - УДО

В государственном учреждении «Диканевская исправительная колония (№12)» состоялось условно-досрочное освобождение осужденных.



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Семь граждан получили возможность вернуться к своим семьям, в родные дома.

Благодаря своему отношению к правопорядку, трудолюбия и проведенной воспитательной работе работниками учреждения, осужденные доказали свое исправление и оказанное доверие.

С каждым полноценным членом общества провели последние воспитательные беседы начальники отделения и руководство учреждения, каждому пожелали сил и больше не попадать в места лишения свободы.

Также осужденные были обеспечены «Памятниками для лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний» о предоставлении им отдельных видов социальных и других услуг.

С начала 2019 по статье 81 Уголовного Кодекса Украины из учреждения были освобождены 37 осужденных.

Как отметил начальник учреждения Андрей Гуменюк, каждый осужденный приложил максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуться в родной дом и близких.