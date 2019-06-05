05.06.2019 17:32

Подростку, который зарезал 14-летнюю подругу, утвердили обвинение

Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 17-летнего студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве девятиклассницы.



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Обвинение предъявлено по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Если вина студента будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемому продлили срок нахождения под стражей.

Напомним, убийство произошло вечером 2 марта.



По данным следствия, подростки дружили долгое время, однако в феврале этого года они перестали общаться. В день убийства парень попросил бывшую подругу о встрече. Девушка согласилась на свидание близ ее дома.



Во время встречи молодые люди поссорились, тогда разъяренный подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм 14-летняя девушка погибла.