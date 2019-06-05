Подростку, который зарезал 14-летнюю подругу, утвердили обвинение

Прокуратура направила в Дзержинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 17-летнего студента одного из городских техникумов, подозреваемого в жестоком убийстве девятиклассницы.
Обвинение предъявлено по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью). Если вина студента будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сейчас по требованию прокуратуры обвиняемому продлили срок нахождения под стражей.
Напомним, убийство произошло вечером 2 марта.
По данным следствия, подростки дружили долгое время, однако в феврале этого года они перестали общаться. В день убийства парень попросил бывшую подругу о встрече. Девушка согласилась на свидание близ ее дома.
Во время встречи молодые люди поссорились, тогда разъяренный подросток выхватил кухонный нож, который принес с собой, и нанес школьнице около 10 ранений в различные части тела. От полученных травм 14-летняя девушка погибла.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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