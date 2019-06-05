Главная Новости Криминал и происшествия Полиция пресекла деятельность группы «черных риелторов» в Харькове
05.06.2019  18:40   

Полиция пресекла деятельность группы «черных риелторов» в Харькове

В настоящее время установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 миллионов гривен.


// Нацполиция

Разоблачили злоумышленников детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области. Как было установлено в ходе следствия, организовал преступную схему ранее судимый харьковчанин, который привлек к деятельности группы еще трех человек.

Злоумышленники в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами Харьковского городского нотариального округа и государственными регистраторами, мошенническим путем завладевали недвижимым имуществом граждан.

Участники группы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договора купли-продажи квартир от имени умерших. Мужчины подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, в дальнейшем, используя поддельную правоустанавливающих документацию на недвижимость, продавали покупателям указанное имущество от имени ложных владельцев. С целью реализации своих преступных намерений, фигуранты подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение соглашались выдавать себя за владельцев квартир по поддельным документам.

Как рассказала следователь по особо тяжким преступлениям СУ ГУНП в Харьковской области Анна Пескова, в ходе проведения специальной операции по разоблачению членов преступной группы 5 июня детективами проведено 5 одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы и цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации, денежные средства, полученные преступным путем, а также вещество растительного происхождения.

Всем участникам группы в возрасте от 35 до 40 лет вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры по установлению других участников и эпизодов преступной деятельности группы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  черный риелтор, мошенничество, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Геннадий Кернес в 454 детском саду на Салтовке открыл стадион и бассейн
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 