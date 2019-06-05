05.06.2019 18:40

Полиция пресекла деятельность группы «черных риелторов» в Харькове

В настоящее время установлено 10 эпизодов незаконного завладения недвижимым имуществом граждан группой указанных лиц. Сумма причиненного ущерба составляет более 5 миллионов гривен.



// Нацполиция

Разоблачили злоумышленников детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области. Как было установлено в ходе следствия, организовал преступную схему ранее судимый харьковчанин, который привлек к деятельности группы еще трех человек.



Злоумышленники в период с 2016 по 2019 годы, действуя по предварительному сговору с частными нотариусами Харьковского городского нотариального округа и государственными регистраторами, мошенническим путем завладевали недвижимым имуществом граждан.



Участники группы подделывали доверенности на распоряжение имуществом и договора купли-продажи квартир от имени умерших. Мужчины подыскивали недвижимость, владельцы которой умерли и, в дальнейшем, используя поддельную правоустанавливающих документацию на недвижимость, продавали покупателям указанное имущество от имени ложных владельцев. С целью реализации своих преступных намерений, фигуранты подыскивали лиц, которые за денежное вознаграждение соглашались выдавать себя за владельцев квартир по поддельным документам.



Как рассказала следователь по особо тяжким преступлениям СУ ГУНП в Харьковской области Анна Пескова, в ходе проведения специальной операции по разоблачению членов преступной группы 5 июня детективами проведено 5 одновременных обысков по местам проживания фигурантов. Правоохранители обнаружили и изъяли поддельные документы и цифровую технику, на которой они изготавливались, паспорта умерших, носители информации, денежные средства, полученные преступным путем, а также вещество растительного происхождения.



Всем участникам группы в возрасте от 35 до 40 лет вручены письменные уведомления о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



Решается вопрос об избрании правонарушителям меры пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры по установлению других участников и эпизодов преступной деятельности группы.