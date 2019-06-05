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05.06.2019  19:26   

ДТП на Сумской: дело против экспертов закрыто

Харьковские следователи не обнаружили в действиях экспертов признаков уголовного преступления.


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В выводах комплексной фоноскопической и судебной автотехнической экспертиз резонансного ДТП на улице Сумской не допущено нарушений требований действующего законодательства. Органом предварительного расследования принято решение о закрытии указанного уголовного производства.

На основании заявления стороны защиты в судебном рассмотрении дела по ДТП, которое произошло в октябре 2017 в Харькове на улице Сумской, по фактам предоставления, по мнению стороны защиты, заведомо ложных выводов комплексной фоноскопической и судебной автотехнической экспертиз, следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводилось досудебное расследование по ч. 2 ст. 384 (введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства в качестве свидетелей допрошены все эксперты ХНИИСЭ, участвовавших в проведении комплексной фоноскопической и судебной автотехнической экспертиз, установленные обстоятельства экспертных исследований и обоснования изложенных выводов, изучены нормативные акты, регламентирующие назначение и проведение судебных экспертиз и экспертных исследований.

Оценке собранных в ходе досудебного расследования доказательств установлено, что экспертами ХНИИСЭ при экспертном исследовании и формулировании выводов комплексной фоноскопической и судебной автотехнической экспертиз аварии не допущено нарушений требований действующего законодательства. Признаки предоставления экспертами заведомо ложных выводов отсутствуют. В связи с чем органом досудебного расследования принято решение о закрытии указанного уголовного производства.

Копия постановления о прекращении уголовного производства направлено в прокуратуру Харьковской области для проверки обоснованности и законности принятого решения.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп на сумской, экспертиза, харьков, полиция, уголовное производство
 
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