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05.06.2019  18:47   

Днем Пушкинскую перегородило ДТП (ФОТО)

5 июня около 13:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Пушкинская, 43.


// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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