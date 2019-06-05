Днем Пушкинскую перегородило ДТП (ФОТО)

5 июня около 13:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Пушкинская, 43.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.
Обычные житейские радости доставят море удовольствия, будь то прогулка на природе, посиделки с друзьями, вкусная еда. Только будьте осторожнее со сладким – оно может оставить заметный след на фигуре.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
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