05.06.2019 18:47

Днем Пушкинскую перегородило ДТП (ФОТО)

5 июня около 13:30 патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Пушкинская, 43.



// Facebook

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь задним ходом, не убедился в безопасности и совершил столкновение с автомобилем Mercedes.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Hyundai патрульные составили протокол по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП передадут в суд.