В посёлке под Харьковом неизвестные подорвали банкомат

Около 3:00 6 июня в посёлке Большая Рогань произошёл взрыв. Неизвестные подорвали банкомат «Ощадбанка».
Об этом журналисту MyKharkov.info сообщили местные жители.
По словам собеседника, около 3:00 прозвучал очень мощный взрыв около местного дома культуры на улице Культуры 60, где и был расположен банкомат. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Грабители забрали все деньги из банкомата.
Стоит отметить, что на здании расположена камера видеонаблюдения. Остальные детали происшествия устанавливаются.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
влажн.:
давл.:
ветер: