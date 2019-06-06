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06.06.2019  08:44   

В посёлке под Харьковом неизвестные подорвали банкомат

Около 3:00 6 июня в посёлке Большая Рогань произошёл взрыв. Неизвестные подорвали банкомат «Ощадбанка».


://mykharkov.info

Об этом журналисту MyKharkov.info сообщили местные жители.

По словам собеседника, около 3:00 прозвучал очень мощный взрыв около местного дома культуры на улице Культуры 60, где и был расположен банкомат. На месте происшествия работали сотрудники полиции. Грабители забрали все деньги из банкомата.

Стоит отметить, что на здании расположена камера видеонаблюдения. Остальные детали происшествия устанавливаются.

Источник:   MyKharkov.info
 Тэги:  банкомат подрыв, харьков, пригород, полиция
 
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