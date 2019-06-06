Несколько лет «строгача» за 100 грн (ФОТО)

Полиция выясняет мотивы, толкнувшие на разбой мужчину.
В Харькове сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину. Ему инкриминируют нападение на человека. Инцидент произошел на Южном вокзале.
По словам пострадавшего - 58-летнего харьковчанина, 4 июня к нему подошел неизвестный, несколько раз ударил, а затем забрал паспорт, 100 гривен и сбежал.
Произошедшее квалифицировали по статье «грабеж». Злоумышленнику грозит провести за решеткой до 6 лет.
На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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