06.06.2019 08:54

Несколько лет «строгача» за 100 грн (ФОТО)

Полиция выясняет мотивы, толкнувшие на разбой мужчину.



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В Харькове сотрудники полиции задержали 35-летнего мужчину. Ему инкриминируют нападение на человека. Инцидент произошел на Южном вокзале.

По словам пострадавшего - 58-летнего харьковчанина, 4 июня к нему подошел неизвестный, несколько раз ударил, а затем забрал паспорт, 100 гривен и сбежал.

Произошедшее квалифицировали по статье «грабеж». Злоумышленнику грозит провести за решеткой до 6 лет.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.