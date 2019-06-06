Главная Новости Криминал и происшествия Взрыв банкомата в пригороде Харькова (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)
06.06.2019  09:50   

Взрыв банкомата в пригороде Харькова (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)

Перед рассветов в поселковом Доме культуры неизвестные взорвали банкомат и выкрали кассеты с деньгами.


://hk.npu.gov.ua

О взрыве сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской областси.  В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного банковском учреждении ущерба устанавливается.

Как уточнили в полиции, 6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и украли кассеты с деньгами. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.

 

 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  взрыв, банкомат, харьков, рогань, полиция, криминал
 
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