06.06.2019 09:50

Взрыв банкомата в пригороде Харькова (ОБНОВЛЕНО, ФОТО, ВИДЕО)

Перед рассветов в поселковом Доме культуры неизвестные взорвали банкомат и выкрали кассеты с деньгами.



://hk.npu.gov.ua

О взрыве сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской областси. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного банковском учреждении ущерба устанавливается.

Как уточнили в полиции, 6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория.

На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и украли кассеты с деньгами. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.