Перед рассветов в поселковом Доме культуры неизвестные взорвали банкомат и выкрали кассеты с деньгами.
О взрыве сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской областси. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного банковском учреждении ущерба устанавливается.
Как уточнили в полиции, 6 июня около 3:00 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение о срабатывании сигнализации банкомата на улице Культуры в поселке Рогань. По указанному адресу выезжало руководство и работники районной полиции, специалисты взрывотехнического управления, передвижная криминалистическая лаборатория.
На месте происшествия полицейские установили, что неизвестные лица повредили банкомат путем подрыва с использованием неизвестного вещества и украли кассеты с деньгами. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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