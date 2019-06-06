Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова в сторону Липцев произошло тройное ДТП с прицепом (ФОТО)
06.06.2019  13:29   

На выезде из Харькова в сторону Липцев произошло тройное ДТП с прицепом (ФОТО)

6 мюня около 10:00 на перекрестке ул. Леся Сердюка и окружной дороги произошло ДТП.


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Участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Skoda с прицепом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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