На выезде из Харькова в сторону Липцев произошло тройное ДТП с прицепом (ФОТО)

6 мюня около 10:00 на перекрестке ул. Леся Сердюка и окружной дороги произошло ДТП.
Участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Skoda с прицепом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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