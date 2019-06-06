06.06.2019 13:29

На выезде из Харькова в сторону Липцев произошло тройное ДТП с прицепом (ФОТО)

6 мюня около 10:00 на перекрестке ул. Леся Сердюка и окружной дороги произошло ДТП.



// Facebook

Участниками происшествия стали автомобили Mitsubishi, Volkswagen и Skoda с прицепом, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.