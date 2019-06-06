06.06.2019 13:57

В реку, впадающую в Печенежское водохранилище, выбросили мешки с куриными тушами

На обочине реки Хотомля обнаружены около 150 мешков с тушами кур.



// Нацполиция

Об этом в полицию 5 июня сообщил депутат поселкового совета села Хотомля Волчанского района.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Волчанского отдела полиции.



Тушки птиц направлены на экспертизу.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.