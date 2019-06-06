В реку, впадающую в Печенежское водохранилище, выбросили мешки с куриными тушами

На обочине реки Хотомля обнаружены около 150 мешков с тушами кур.
Об этом в полицию 5 июня сообщил депутат поселкового совета села Хотомля Волчанского района.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство Волчанского отдела полиции.
Тушки птиц направлены на экспертизу.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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