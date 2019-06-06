Из квартиры на Новой Баварии вынесли драгоценности, деньги и сейф с вещами

Трое граждан Армении нанесли хозяйке ущерб на сумму около 10 тысяч гривен.
5 июня в полицию обратилась 35-летняя жительница Новобаварского района. Женщина сообщила, что дома обнаружила отсутствие изделий из серебра, бижутерии, денег и сейфа с вещами.
Осмотр места происшествия показал, что злоумышленники проникли в домовладение путем отжима пластикового окна.
Оперативники Новобаварского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 35, 44 и 46-летних граждан Армении. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.
Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
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