Главная Новости Криминал и происшествия Из квартиры на Новой Баварии вынесли драгоценности, деньги и сейф с вещами
06.06.2019  14:31   

Из квартиры на Новой Баварии вынесли драгоценности, деньги и сейф с вещами

Трое граждан Армении нанесли хозяйке ущерб на сумму около 10 тысяч гривен.


// Нацполиция

5 июня в полицию обратилась 35-летняя жительница Новобаварского района. Женщина сообщила, что дома обнаружила отсутствие изделий из серебра, бижутерии, денег и сейфа с вещами.

Осмотр места происшествия показал, что злоумышленники проникли в домовладение путем отжима пластикового окна.

Оперативники Новобаварского отдела полиции разоблачили в совершении преступления 35, 44 и 46-летних граждан Армении. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступления. Они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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