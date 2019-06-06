Под Харьковом браконьер ловил сеткой краснокнижную рыбу

Нарушитель нанес больше 3 тысяч гривен убытков.
Утром 5 июня на Краснооскольском водохранилище, вблизи пгт Ковшаровка Купянского района, рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который запрещенной для лова лесковой сеткой ловил рыбу, занесенную в Красную книгу Украины.
Браконьер поймал 10 гштук золотого карася общим весом 3 кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3300 грн.
На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 90 КУоАП.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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