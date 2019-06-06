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06.06.2019  15:31   

Под Харьковом браконьер ловил сеткой краснокнижную рыбу

Нарушитель нанес больше 3 тысяч гривен убытков.


// khr.darg.gov.ua

Утром 5 июня на Краснооскольском водохранилище, вблизи пгт Ковшаровка Купянского района, рыбоохранный патруль задержал нарушителя, который запрещенной для лова лесковой сеткой ловил рыбу, занесенную в Красную книгу Украины.

Браконьер поймал 10 гштук золотого карася общим весом 3 ​​кг. Ущерб, нанесенный рыбным запасам, составил 3300 грн.

На рыбака оформлен протокол об административном правонарушении по ст. 90 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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