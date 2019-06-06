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06.06.2019  15:02   

На Салтовке с прохожего сорвали золотую цепь

Правоохранители задержали грабителя через несколько дней.


// Нацполиция

Около шести часов вечера воскресенья, 26 мая, в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что у дома 35/81 по улице Валентиновской избили и ограбили 42-летнего мужчину.

Злоумышленник предварительно спровоцировал с прохожим конфликтную ситуацию, избил потерпевшего руками и ногами, сорвал с шеи мужчины золотую цепочку и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался гражданин Азербайджана, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, лотерея, полиция, харьков
 
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