06.06.2019 15:02

На Салтовке с прохожего сорвали золотую цепь

Правоохранители задержали грабителя через несколько дней.



// Нацполиция

Около шести часов вечера воскресенья, 26 мая, в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что у дома 35/81 по улице Валентиновской избили и ограбили 42-летнего мужчину.

Злоумышленник предварительно спровоцировал с прохожим конфликтную ситуацию, избил потерпевшего руками и ногами, сорвал с шеи мужчины золотую цепочку и скрылся с места происшествия.



Правоохранители установили личность нападавшего. Им оказался гражданин Азербайджана, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.



Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.