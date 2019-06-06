Тройное ДТП на ХТЗ: одного водителя увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 6 июня около 13:30 на пр. Индустриальном, 13.
Участниками происшествия стали автомобиль Kia Sporttage, автомобиль Renault и автомобиль Mercedes, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Renault.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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