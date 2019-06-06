Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на ХТЗ: одного водителя увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)
06.06.2019  16:04   

Тройное ДТП на ХТЗ: одного водителя увезла скорая (ВИДЕО, ФОТО)

Авария произошла 6 июня около 13:30 на пр. Индустриальном, 13.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобиль Kia Sporttage, автомобиль Renault и автомобиль Mercedes, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Renault.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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