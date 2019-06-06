ДТП на Московском проспекте помешало движению трамваев

6 июня около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке Московского проспекта и Конюшенного переулка.
По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 12.1 и 12.3 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Seat.
В свою очередь, автомобиль Seat нарушил правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Subaru.
В результате ДТП никто не пострадал.
На обоих водителей авто патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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