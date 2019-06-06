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06.06.2019  16:28   

ДТП на Московском проспекте помешало движению трамваев

6 июня около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на перекрестке Московского проспекта и Конюшенного переулка.


// Трэш Харьков

По предварительной информации, водитель автомобиля Subaru, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 12.1 и 12.3 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем Seat.

В свою очередь, автомобиль Seat нарушил правила дорожного движения, а именно пункт 16.11 ПДД Украины, и допустил столкновение с автомобилем Subaru.

В результате ДТП никто не пострадал.

На обоих водителей авто патрульные составили административные протоколы по ст. 124 КУоАП. В дальнейшем материалы ДТП будут переданы в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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