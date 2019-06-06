06.06.2019 18:01

Мошенник, который присваивал квартиры покойников, предстанет перед судом

Харьковская местная прокуратура № 4 направила в Московский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 35-летнего харьковчанина, подозреваемого в незаконном завладении квартирами покойников.



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В течение 2017–2019 гг. обвиняемый присвоил две квартиры умерших. Жилье человек оформлял на основании поддельных документов, предоставленных различным частным нотариусам.



Законные владельцы недвижимости не имели наследников, поэтому квартиры должны были отойти территориальной общине города. Однако из-за сделки с документами жилье стало собственностью мошенника.



Кроме того, обвиняемый пытался завладеть еще одной квартирой, однако на этот раз ему не удалось воплотить в жизнь отработанную схему, потому что из-за границы приехала законная наследница недвижимости. Женщина не нашла дома у умершей мамы оригиналов документов на квартиру, поэтому заказала дубликаты и начала оформлять наследство. Мошенник снова пытался переоформить жилье через нотариуса, однако юрист заметила, что на указанную квартиру уже открыто наследственное дело и отказала аферисту в оформлении сделки.



Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 190 (мошенничество, покушение на мошенничество). Согласно санкции статьи ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



В целом из-за противоправных действий обвиняемого территориальная община понесла более 1 млн грн убытков. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исками о признании сделок по недвижимости недействительными и признании наследства на квартиры отмершей. Сейчас они находятся на рассмотрении суда.