06.06.2019 18:22

Двое иностранных автоворов устроились на салтовской парковке (ФОТО)

Воров задержали благодаря видеорегистратору из автомобиля свидетеля.



// Нацполиция

Днем 4 июня в в дежурную часть Московского отдела полиции поступило заявление, что неизвестные похитили 3000 гривен из автомобиля, стоявшего на парковке на улице Академика Павлова.

Заявитель обнаружил пропажу денег, когда вернулся к машине. Он вызвал правоохранителей, и во время отработки места преступления один из водителей предоставил полицейским запись со своего видеорегистратора, который зафиксировал момент кражи.

Злоумышленниками оказались 39 и 40-летние граждане Грузии. На видео было, как двое иностранцев отключили водительскую дверь припаркованного автомобиля «Volkswagen» и похитили деньги. После этого злоумышленники сели в свой автомобиль и продолжили наблюдать за другими автомобиями, которые водители оставляли на парковке.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Досудебное расследование продолжается.