Главная Новости Криминал и происшествия Двое иностранных автоворов устроились на салтовской парковке (ФОТО)
06.06.2019  18:22   

Двое иностранных автоворов устроились на салтовской парковке (ФОТО)

Воров задержали благодаря видеорегистратору из автомобиля свидетеля.


// Нацполиция

Днем 4 июня в в дежурную часть Московского отдела полиции поступило заявление, что неизвестные похитили 3000 гривен из автомобиля, стоявшего на парковке на улице Академика Павлова.

Заявитель обнаружил пропажу денег, когда вернулся к машине. Он вызвал правоохранителей, и во время отработки места преступления один из водителей предоставил полицейским запись со своего видеорегистратора, который зафиксировал момент кражи.

Злоумышленниками оказались 39 и 40-летние граждане Грузии. На видео было, как двое иностранцев отключили водительскую дверь припаркованного автомобиля «Volkswagen» и похитили деньги. После этого злоумышленники сели в свой автомобиль и продолжили наблюдать за другими автомобиями, которые водители оставляли на парковке.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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