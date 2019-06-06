06.06.2019 19:59

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины боеприпасы

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» во время проведения санкционированного обыска домовладения 36-летнего жителя села Занки Змиевского района работники полиции обнаружили два корпуса ручных гранат «Ф-1» и «РГД-5» и два запала типа УЗРГМ к ручным гранатам данного типа .



// Нацполиция

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что нашел данные предметы вблизи железнодорожной остановки в селе примерно осенью 2018 года.



Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.



По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.