На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины боеприпасы

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» во время проведения санкционированного обыска домовладения 36-летнего жителя села Занки Змиевского района работники полиции обнаружили два корпуса ручных гранат «Ф-1» и «РГД-5» и два запала типа УЗРГМ к ручным гранатам данного типа .
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.
Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что нашел данные предметы вблизи железнодорожной остановки в селе примерно осенью 2018 года.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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