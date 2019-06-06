Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины боеприпасы
06.06.2019  19:59   

На Харьковщине полицейские изъяли у мужчины боеприпасы

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» во время проведения санкционированного обыска домовладения 36-летнего жителя села Занки Змиевского района работники полиции обнаружили два корпуса ручных гранат «Ф-1» и «РГД-5» и два запала типа УЗРГМ к ручным гранатам данного типа .


// Нацполиция

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что нашел данные предметы вблизи железнодорожной остановки в селе примерно осенью 2018 года.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  граната, боеприпасы, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.05 Криминал и происшествия На Холодной горе полиция задержала «нервного» переносчика боевой гранаты (ФОТО) 21.05 Криминал и происшествия Странный тип разгуливал с гранатой, найденной на Салтовке (ФОТО) 17.05 Криминал и происшествия Во дворе частного дома в Новобаварском районе города взорвалась граната РГД-5 (ФОТО)
 
 

Видео

Под Харьковом снова подорвали банкомат. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 