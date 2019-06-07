07.06.2019 08:46

На реке Северский Донец задержали нарушителя с 13 кг рыбы

6 июня рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов занесенных в Красную книгу Украины.



// khr.darg.gov.ua

Около двух часов ночи на р. Северский Донец, возле с. Верхняя Писаревка Волчанского района, задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова – двумя лесковыми сетками.

Улов нарушителя составил 13 кг: 26 линей, 5 лещей, 8 карасей золотых. Нанесенный ущерб составил 6584 грн.



На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.