Главная Новости Криминал и происшествия На реке Северский Донец задержали нарушителя с 13 кг рыбы
07.06.2019  08:46   

На реке Северский Донец задержали нарушителя с 13 кг рыбы

6 июня рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов занесенных в Красную книгу Украины.


// khr.darg.gov.ua

Около двух часов ночи на р. Северский Донец, возле с. Верхняя Писаревка Волчанского района, задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова – двумя лесковыми сетками.

Улов нарушителя составил 13 кг: 26 линей, 5 лещей, 8 карасей золотых. Нанесенный ущерб составил 6584 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.

Источник:   Рыбоохранный патруль Харьковщины
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
 
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