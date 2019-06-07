На реке Северский Донец задержали нарушителя с 13 кг рыбы

6 июня рыбоохранный патруль задокументировал факт незаконной добычи водных биоресурсов занесенных в Красную книгу Украины.
Около двух часов ночи на р. Северский Донец, возле с. Верхняя Писаревка Волчанского района, задержан нарушитель, который ловил рыбу запрещенными орудиями лова – двумя лесковыми сетками.
Улов нарушителя составил 13 кг: 26 линей, 5 лещей, 8 карасей золотых. Нанесенный ущерб составил 6584 грн.
На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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