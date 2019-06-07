07.06.2019 08:21

Маршрутный автобус попал в тройное ДТП

6 июня около 20:00 патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на ул. Библика, 37/8.



// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Hyundai и автобус I-Van.



В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.



Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия віясняла следственно-оперативная группа.