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07.06.2019  08:21   

Маршрутный автобус попал в тройное ДТП

6 июня около 20:00 патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на ул. Библика, 37/8.


// Патрульная полиция

Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Hyundai и автобус I-Van.

В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия віясняла следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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