Маршрутный автобус попал в тройное ДТП

6 июня около 20:00 патрульные получили вызов на ДТП с пострадавшими на ул. Библика, 37/8.
Участниками происшествия стали автомобили Daewoo, Hyundai и автобус I-Van.
В результате ДТП медики госпитализировали в больницу водителя автомобиля Daewoo.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия віясняла следственно-оперативная группа.
День обострит реакцию на происходящие события. Любые неясности и неопределенности будут вызывать раздражение – и ваше, и окружающих.
Несмотря на облачное утро и пасмурный день, вечер в Харькове обещает быть ясным. Без осадков.
Ежегодно 6 июня отмечается профессиональный праздник всех украинских журналистов, корреспондентов и репортеров.
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