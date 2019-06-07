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07.06.2019  10:11   

Очень пьяный водитель протаранил три припаркованных автомобиля (ФОТО)

У водителя, совершившего наезд на три припаркованных автомобили, патрульные зафиксировали 17-кратное превышение допустимой нормы алкоголя в крови


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Авария произошля в ночь с 5 на 6 июня на улице Амосова, 25.

По предварительной информации, водитель ГАЗ-3302 совершил наезд на три припаркованных автомобиля: GEELY, ГАЗ 31029 и OPEL Astra.

В результате ДТП никто не пострадал.

При оформлении ДТП полицейские обнаружили у нарушителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти на месте освидетельствование на состояние опьянения с помощью газоанализатора "Драгер", результат которого составил 3,35 промилле, что в 17 раз превышает допустимую норму - 0,2 промилле.

Полицейские составили на водителя ГАЗ-3302 соответствующие административные протоколы, которые в дальнейшем будут переданы на рассмотрение суда.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, харьков
 
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