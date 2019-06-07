Главная Новости Криминал и происшествия Девятилетка из летнего лагеря заминировал свою школу
07.06.2019  10:14   

Девятилетка из летнего лагеря заминировал свою школу

Полиция просит уделять больше времени досугу детей.


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6 июня около 19:00 в полицию сообщили о закладке взрывчатки в учебном заведении по улице Шевченко в городе Люботин.

По указанному адресу выезжали сотрудники следственно-оперативной группы местного отделения полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Всего эксперты осмотрели 800 кв. метров помещений и 1000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали одного человека. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

Правоохранители установили личность «минера». Им оказался 9-летний ученик этой же школы, который сейчас находится на отдыхе в летнем лагере, расположенном в другой области Украины.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Люботинского отделения полиции.

Решается вопрос о привлечении родителей мальчика к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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