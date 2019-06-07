На Салтовке сбили насмерть пожилую женщину

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Авария произошла 6 июня в 7:55 по улице Гвардейцев Широнинцев.
Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" совершил наезд на пешехода. От полученных травм 72-летняя пострадавшая скончалась в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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