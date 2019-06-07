07.06.2019 10:22

На Салтовке сбили насмерть пожилую женщину

Полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



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Авария произошла 6 июня в 7:55 по улице Гвардейцев Широнинцев.



Предварительно установлено, что 72-летний водитель автомобиля "Daewoo Sens" совершил наезд на пешехода. От полученных травм 72-летняя пострадавшая скончалась в больнице.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.