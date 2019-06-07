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07.06.2019  10:38   

18-летний парень выпрыгнул из окна

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в реанимацию неотложки.


// cultprostir.ua

Около четырех часов утра в Холодногорский отдел полиции поступило сообщение от врача бригады скорой неотложной помощи о покушении на самоубийство.

Медик сообщил, что в реанимацию Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи доставлен 18-летний парень с множественными травмами и переломами, который парень прыгнул из окна собственной квартиры, расположенной на четвертом этаже многоэтажки по улице Полтавский Шлях.

Оперативники, выехавшие на место происшествия, предварительно установили, что парень вместе с друзьями проводил время у себя дома. Через некоторое время друзья увидели, как их товарищ выпрыгнул из окна соседней комнаты.

Состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «покушение на совершение самоубийства».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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