Главная Новости Криминал и происшествия У харьковчанина нашли автомат и более 4 тысяч патронов (ФОТО)
07.06.2019  11:21   

У харьковчанина нашли автомат и более 4 тысяч патронов (ФОТО)

Автомат «АК-74» с магазином к нему, телескопическую дубинку и 4100 штук спортивно-охотничьих мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм хранил в боксе одного из гаражных кооперативов 49-летний харьковчанин.


// Нацполиция

«Схованку» обнаружили сотрудники СБУ и оперуполномоченные Новобаварского отдела полиции, которые 5 июня проводили санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Сейчас устанавливается место приобретения и цель хранения изъятого оружия и боеприпасов.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  оружие, патроны, полиция, харьков
 
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