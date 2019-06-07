У харьковчанина нашли автомат и более 4 тысяч патронов (ФОТО)

Автомат «АК-74» с магазином к нему, телескопическую дубинку и 4100 штук спортивно-охотничьих мелкокалиберных патронов калибра 5,6 мм хранил в боксе одного из гаражных кооперативов 49-летний харьковчанин.
«Схованку» обнаружили сотрудники СБУ и оперуполномоченные Новобаварского отдела полиции, которые 5 июня проводили санкционированный обыск в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Сейчас устанавливается место приобретения и цель хранения изъятого оружия и боеприпасов.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Следственные действия продолжаются.
Звезды советуют: не идите слепо на поводу у своих чувств, иначе день будет насыщен противоречиями, капризами, прихотями, а также мелкими и крупными конфликтами.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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